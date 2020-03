Geschreven door Jordi Smit 05 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Ajax-trainer Erik ten Hag is de komende tijd niet van plan om op een andere manier te spelen. Dat vertelt hij in gesprek met Ajax Life.

Geen concessies

Het begint de laatste wedstrijden steeds meer op te vallen dat tegenstanders gevaarlijk worden in de counter. De restverdediging van Ajax lijkt dan ook niet bepaald op orde te zijn. “Ik denk dat de term ‘restverdediging’ een beetje een populair begrip is”, reageert Ten Hag. “Ik denk niet dat dit het punt is. We waren in het verleden vaster aan de bal. Die lange ballen zie ik niet zo. Ja, tegen AZ. Bij een moment van druk zetten.”

De oefenmeester is dan ook niet van plan om zijn elftal op korte termijn anders te laten spelen. “Het doen van aanpassingen zit niet zozeer in mijn hoofd. Het is niet zo dat je in deze fase van het seizoen ineens totaal anders kunt gaan spelen, bijvoorbeeld door in te zakken. Al leidt ons huidige spel ook niet tot veel, dat klopt.”

Automatismen

De Amsterdammers moeten de ommekeer snel bewerkstelligen, want dit weekend wacht alweer een lastige uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Intussen staat AZ op een gelijk aantal punten en sluipen ook PSV en Feyenoord dichterbij. “We moeten aan automatismen en vastigheden werken, waardoor de vorm terugkomt en je acties en combinaties kunt maken”, formuleert Ten Hag de oplossing.