Geschreven door Luuc Knul 16 feb 2020 om 17:02

© Proshots

Ajax won vanmiddag met 3-0 van de rode lantaarndrager, RKC Waalwijk. Bij Ajax keerde Ziyech terug in de basisopstelling en maakte ook Blind minuten. Door een benutte penalty van Tadic kwam Ajax op 1-0, waarna het eigenlijk niet meer in de problemen is gekomen. De thuisploeg speelde echter ook in een te laag tempo om RKC echt kapot te spelen. Traoré en invaller Huntelaar zorgden uiteindelijk voor een 3-0 eindstand. Ten Hag was niet geheel tevreden, zo sprak hij na afloop met FOX Sports:

‘Het was geen hoogstaande wedstrijd, verre van dat. We winnen wel verdiend, maar het is duidelijk dat het spel beter moet. Een goede veldbezetting was er niet, waardoor we erg slordig voetbalden. Dan zie je dat de tegenstander er ook nog een aantal keer uit kan komen, zonder echt gevaarlijk te worden. Daarnaast hebben we zelf te weinig kansen gecreëerd. We willen het publiek vermaken, maar uiteindelijk is het belangrijkste wel dat je deze wedstrijd wint, drie punten en weer verder.’

‘Er werd niet op 100% gespeeld, dat was duidelijk. We hebben te weinig gebracht en dat weten de spelers ook. Het is eigenlijk heel gevaarlijk, en het mag niet gebeuren.

Aanstaande donderdag speelt Ajax de eerste van twee knock-out wedstrijden tegen Getafe. Het spel zal dan een stuk beter moeten, zo beseft ook de hoofdtrainer: ‘Om met een goed resultaat daar weg te komen moeten we veel beter voor de dag komen. Zij staan niet voor niets derde in La Liga. Als wij goed zijn, kunnen we daar zeker een resultaat halen. Dat Hakim en Daley terug zijn, is ook erg belangrijk. Op de vraag wie er keept in Spanje, bevestigde Ten Hag dat Varela de geschorste Onana vervangt.