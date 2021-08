Geschreven door Jessica Westdijk 15 aug 2021 om 14:08

Edson Alvarez maakte zaterdagavond voor het eerst weer zijn opwachting. De Mexicaan sloot wat later aan, omdat hij met zijn land actief was op de Gold Cup en tot de finale reikte. Hij kreeg van Ten Hag tegen NEC meteen weer een basisplaats.

In de tweede helft van afgelopen seizoen groeide Alvarez uit tot een belangrijke kracht en dat was hij ook Mexico op de Gold Cup. Het leidde tot interesse vanuit onder andere Frankrijk. Rennes zou een bod op tafel hebben gelegd en dat bod zelfs nog een keer hebben verhoogd, om Ajax te overtuigen.

Maar dat lijkt niet te lukken, want Ten Hag wil Alvarez niet kwijt. “Ik kan het in ieder geval aangeven en dat heb ik ook gedaan. Wat mij betreft is het geen issue. Dat boek kunnen we sluiten. Edson Alvarez speelt dit jaar bij Ajax”, aldus Erik ten Hag tegen de NOS.