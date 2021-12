Geschreven door Jessica Westdijk 05 dec 2021 om 14:12

Over twee weken staat de Klassieker in de Kuip op het programma. Al sinds zijn transfer naar Ajax wordt er gesproken over het wel of niet meespelen van Steven Berghuis in dat duel.

Berghuis en zijn familie ontvingen serieuze bedreigingen na de transfer, waarna sommigen zich afvroegen of het niet verstandiger is om Berghuis thuis te laten. Zeker als er met publiek gespeeld wordt. Maar Erik ten Hag kent geen twijfel, zo laat hij in gesprek met De Telegraaf weten: “Het is geen dingetje waarover ik moet nadenken. Natuurlijk neem ik Steven mee. Bang? Kom! Als de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, moeten we helemaal niet gaan. We moeten ons als groep wel tegen de eventuele vijandigheid wapenen. Dat doen we ook, want daar zijn strategieën voor.”