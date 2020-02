Geschreven door Jessica Westdijk 16 feb 2020 om 22:02

Vorige week zag Erik ten Hag met lede ogen aan hoe Bruno Varela 7 goals tegen kreeg toen hij met Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht speelde. Omdat Andre Onana tegen Getafe geschorst is, was Varela de eerste keuze voor dat duel.

En dat is hij nog steeds, zo bevestigde Ten Hag tegen FOX Sports: “Het is voor mij een uitgemaakte zaak: Bruno keept donderdag.”

“Het zegt mij niets hoe iemand in Jong Ajax speelt. Bruno weet dat het niet goed was en hij kan op een veel hoger niveau keepen. Dat gaat hij donderdag ook doen. Wij hebben ons vertrouwen in hem uitgesproken. Het is nu aan Bruno”, aldus de trainer.