Ten Hag een goede trainer? "Hij is daar een perfect voorbeeld van"

Erik ten Hag boekte na zijn vertrek bij Ajax weinig succes. Süleyman Öztürk denkt dat het succes van een trainer bij een club van veel meer dingen afhangt dan de trainer zelf.

In zijn column in Voetbal International stelt Öztürk dat veel trainers enorm wisselvallig presenteren. "Erik ten Hag is daarvan een perfect voorbeeld. Is hij een oplichter of een tovenaar?", vraagt hij zich af. "Met Ajax bereikte hij de halve finale van de Champions League, waarna Manchester United hem binnenhaalde als de man die de club terug naar de top moest leiden."

In Engeland kende de Nederlandse oefenmeester echter lang niet zoveel succes. "Hij won er weliswaar de League Cup en de FA Cup, maar werd vorig seizoen ontslagen", aldus Öztürk. Bij Bayer Leverkusen ging het nog sneller mis. "Als het aan de directievoorzitter had gelegen, was hij er na twee dagen uit gevlogen. Het profiel dat de club had opgesteld en de realiteit bleken totaal niet met elkaar te matchen."

"Wat is een goede trainer?", vraagt Öztürk zich af. "Het is een vraag die me al jaren bezighoudt. Door de recente episode van Ten Hag bij Leverkusen is die vraag actueler geworden. Kan een trainer zowel een tovenaar als een oplichter zijn?"