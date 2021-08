Geschreven door Jessica Westdijk 08 aug 2021 om 11:08

Een paar minuten voor rust kwam Ajax tegen PSV met 10 man te staan. Nico Tagliafico werd na een harde tackle vanachter met rood van het veld gestuurd. Daardoor werd het voor Ajax helemaal een kansloze opgave om de 0-2 achterstand nog goed te maken.

Toch valt Tagliafico wat Erik ten Hag en Daley Blind betreft weinig te verwijten. “Nee, maar Nico hoeft ook niks te zeggen. Hij hoeft ook de schuld niet te krijgen. We zijn een team en met tien man kun je ook winnen. Maar het is wel belangrijk dat je met elf man op het veld blijft staan bij grote wedstrijden”, aldus Ten Hag als reactie op de vraag of Tagliafico zijn excuses moet aanbieden.

Daley Blind sloot zich op de persconferentie aan bij de woorden van zijn trainer: “Dit is het type spel dat hij speelt en dat heeft ons ook al veel gebracht. Die passie willen we er niet uithalen. Hij wint ook veel duels voor ons, waarmee hij ons tijdens wedstrijden op sleeptouw neemt. Dat gif in zijn spel moet hij houden.”