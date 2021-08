Geschreven door Idse Geurts 27 aug 2021 om 11:08

Afgelopen donderdagavond vond de loting voor de groepsfase van de Champions League plaats. Ajax werd in deze loting gekoppeld aan Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. De media spraken al gelijk van een gunstige poule voor Ajax, waar de Amsterdammers absolute topclubs als PSG en Manchester ┬áCity ontlopen. Ook coach Erik ten Hag is te spreken over de loting, hoewel hij Ajax niet als favoriet bestempeld. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft ten Hag aan dat Borussia Dortmund voor hem de grote favoriet is. “Ik ken de ploeg redelijk goed, ze hebben veel snelheid voorin, zijn gevaarlijk op de counter en technisch erg vaardig” vertelt Ten Hag over de ploeg uit Duitsland. Tegen Sporting valt meer te halen denkt de coach van Ajax. Zo noemt hij Sporting ‘gelijkwaardig’ aan Ajax. Tot slot stelt Ten Hag dat Besiktas nog wel eens zou kunnen verrassen. “Besiktas kan ik nog niet zo goed inschatten. Het kan de ‘dark horse’ in deze groep zijn” zo besluit hij.

Ook Daley Blind is te spreken over de loting: “Ik denk dat het een mooie poule is. Dortmund is een echte topclub. Portugezen, hebben we vaker gezien, zijn erg lastig. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk nog niet veel weet van Sporting. En als ik me Besiktas voorstel, denk ik aan een heksenketel daar”. Zowel Ten Hag als Blind voorzien dus kansen voor Ajax, maar voor overmoedigheid is geen ruimte. Sporting en Besiktas werden vorig seizoen in hun competities kampioen, en Dortmund heeft met Erling Braut Haaland een van ‘s werelds beste spitsen in de gelederen. Dit seizoen ligt er dus een spannende Champions League campagne in het verschiet voor Ajax.