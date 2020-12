Geschreven door Auke Kooreman 01 dec 2020 om 09:12

Het programma laat de voetballiefhebbers genieten en voetballers hard werken. Met nog twee groepswedstrijden te gaan staat dinsdagavond Liverpool op het programma voor Ajax.

De Amsterdammers wonnen afgelopen zaterdag en hadden een betere generale repetitie dan de Liverpool, maar onderschatting is nergens te bekennen bij de coach en middenvelder van de Amsterdammers. “Liverpool heeft een paar jaar geleden gewerkt aan de speelwijze met de staf en clubleiding. Hun speelwijze is duidelijk en dat heeft Jurgen Klopp erg goed gedaan. Elke week spelen zij op zelfde manier hun wedstrijden. De club staat niets voor niets bovenaan,” vertelt Ten Hag op de persconferentie.” Het is niet zo een twee drie gebeurd dinsdagavond, maar dat er er kansen zijn zien beide heren. “Nu of nooit dat weet ik niet, maar wij weten wel dat wij met 3 punten van het veld kunnen lopen,” vertelt Klaassen”

Voor elke wedstrijd krijgt Ten Hag de standaard vraag of iedereen fit is. “Iedereen is mee. Na de training zullen wij gaan vaststellen wie wel en wie niet inzetbaar is voor morgen.” Daley Blind was zaterdagavond nog afwezig, maar ging wel mee naar Engeland. Mazraoui, Klaassen en Gravenberch zijn zo goed als zeker voor dinsdagavond, maar de trainer kan pas conclusies trekken na de korte trainingssessie. “Echt trainen is het tegenwoordig niet meer. Omdat wij zoveel wedstrijden spelen kunnen wij niet volop trainen. Het is omgaan met de situatie en de trainingen daar op aan passen.” Klaassen geniet volop van het dubbele programma. Het is een van de redenen, waarom Klaassen naar Ajax kwam. “Dat het druk is weet iedereen. Wij hebben een grote goede selectie en daar maken wij optimaal gebruik van, “aldus de Klaassen. Ten Hag rouleert regelmatig met zijn eerste 11 en zorgt voor de nodige rust voor alle spelers. Dat betaalt zich uiteindelijk allemaal uit. De ziekenboeg van Ajax is minimaal gevuld.

Ten Hag weet waar de sterke punten liggen voor Ajax morgen en zal dat bij de laatste training en voorafgaand van het duel nog een keer heel duidelijk uitleggen aan zijn spelers. Op persconferentie laat hij een paar kleine punten kwijt aan de pers die online zijn ingelogd. “Achter de laatste lijn ligt normaal gesproken de meeste ruimte. Wij moeten goed aan de bal zijn en met de juiste intensiteit druk zetten. Bij de thuiswedstrijd hebben wij genoeg kansen gecreëerd en als wij dat weer doen moet iedereen daar beter mee om gaan.”

Klaassen is even terug in de stad waar hij een klein gedeelte van zijn carrière beleefde en kreeg met bus naar het hotel wat herinneringen. Leuk om terug te zijn is misschien niet best te woord, terugkijkend op de tijd die de middenvelder in Liverpool heeft gehad. Klaassen noemde het zelf grappig. Everton, de club die ook in Liverpool zijn wedstrijden voetbalt, maar dan letterlijk een park verderop dan de tegenstander van Ajax, is niet een club waar de middenvelder met veel positieve gedachtes op terug kan kijken. “Everton en ik pasten uiteindelijk niet echt. Het was soms erg moeilijk een connectie te voelen die ik met Ajax de jaren daarvoor wel had.” De middenvelder vervolgde zijn carrière in Duitsland en is inmiddels terug in Nederland.