Ten Hag en Leverkusen verslikken zich en krijgen klop van jeugdteam

Het was de eerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding voor Ten Hag en Leverkusen, die momenteel op trainingskamp zijn in Brazilië. Daar werd geoefend tegen het jeugdelftal van Flamengo, maar die zorgden voor een verrassende uitslag. Bij rust stond het al 4-0 voor de Brazilianen. Direct na de pauze sloeg Flamengo opnieuw toe. Ten Hag zag Montrell Culbreath in de slotfase nog wel een eretreffer maken, maar het maakte de uitslag niet minder pijnlijk voor de oud-Ajacied.

De Nederlandse oefenmeester heeft nog even om zijn elftal naar zijn hand te zetten. Het nieuwe seizoen begint voor Bayer Leverkusen officieel halverwege augustus.