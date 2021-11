Geschreven door Idse Geurts 23 nov 2021 om 17:11

Erik ten Hag en Marc Overmars gaan Ajax niet op korte termijn verlaten, zo laat De Telegraaf weten. Beiden hebben aan Ajax laten weten dat ze in elk geval dit seizoen in Amsterdam afmaken. Dit is goed nieuws voor Ajax, aangezien Ten Hag en Overmars in grote belangstelling staan van buitenlandse clubs.

Zo wordt Overmars al weken in verband gebracht met Newcastle United. Newcastle zoekt iemand om een transferbeleid te maken en ziet in Overmars een uitstekende kandidaat. Toch vertrekt de Nederlander niet naar Engeland. Volgens De Telegraaf heeft dit vooral te maken met de slechte sportieve prestaties van de club. Op dit moment staat Newcastle immers in de degradatiezone van de Premier League.

Ook Erik ten Hag staat in verband met een vertrek naar Engeland. Sinds het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer is Manchester United op zoek naar een nieuwe coach. Ten Hag staat naar verluidt hoog op het lijstje bij de club uit Manchester. Echter, Ten Hag is niet de eerste keus voor de klus. Desalniettemin heeft Ten Hag aan Ajax laten weten dat hij niet halverwege het seizoen bij Ajax zal vertrekken.