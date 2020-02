Geschreven door Jelmer Jager 28 feb 2020 om 00:02

Erik ten Hag is teleurgesteld met Ajax’ uitschakeling in Europa. De hoofdtrainer is van mening dat Ajax dat ook aan haarzelf te danken heeft. “Er was te weinig overleg en te weinig structuur in de ploeg. Uiteindelijk kwamen we niet tot het positiespel waar we goed in zijn. We creëerden te weinig, terwijl er wel de ruimtes voor lagen”, laat hij weten aan FOX Sports.

“Beide wedstrijden waren continue heel hectisch. Daardoor was er te weinig rust in ons spel en kwamen we niet tot een goede en gestructureerde opbouw”, vervolgt de trainer, die zelf ook een gele kaart kreeg. “Het was heel vervelend. Vanaf de eerste seconde lag het spel stil, er kwam nooit tempo in de wedstrijd. Ze deden alles om voetballen onmogelijk te maken. Dan wordt het heel lastig.”

Ondanks dat Ajax uit Europa ligt, was Ten Hag wel tevreden over de inzet van zijn team. “We begonnen heel slecht, maar hebben onze rug gerecht. Er zat een geweldige spirit in de ploeg. Dat is een compliment waard. We hebben ervoor gevochten met een fantastisch publiek achter ons. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Hopelijk tonen we dan diezelfde spirit.”