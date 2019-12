Geschreven door Sil Vellenga 22 dec 2019 om 15:12

Erik ten Hag beleefde met Ajax een relatief eenvoudige middag in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers wonnen met 6-1 van ADO Den Haag. Desondanks was deze overwinning voor ten Hag niet helemaal vanzelfsprekend. “Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar we hadden een hoop wisselingen vandaag. Een hoop jonge spelers, deze jongens hebben het erg goed opgevangen. Al met al was het een goeie wedstrijd, met een klein smetje op het eind.’

Met de ‘jonge spelers’ doelt ten Hag natuurlijk op Eredivisie basisdebutanten Gravenberch, Ekkelenkamp en Traore. Alle drie scoorden en speelden een goeie wedstrijd. “De jongens zitten natuurlijk al een tijdje bij ons en ze weten dan ook goed wat we van ze vragen. Andersom weten wij wat we van ze kunnen verwachten. ADO had geen antwoord op onze opbouw vanaf achter. Via Gravenberch kregen we de bal steeds erg makkelijk bij de meer ervaren spelers als Ziyech, van de Beek en Tadic. Het is lekker dat de oudere speler de jonge spelers onder hun hoede nemen.”

Ten Hag maakt nog even van het moment gebruik om te reflecteren op het voetbaljaar 2019: “het was een fantastisch jaar, met een heleboel successen en een heleboel doelpunt, zelf een recordaantal!”