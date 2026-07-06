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Ten Hag geeft oud-Ajacied een pluim: "Dat bleek een gouden greep"

Arthur
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag spreekt met grote waardering over de ontwikkeling van voormalig Ajax-verdediger Noussair Mazraoui. Dat doet de oud-trainer van de Amsterdamse club in gesprek met het Algemeen Dagblad. Tijdens het met 1-1 geëindigde duel tussen Nederland en Marokko behoorde de multifunctionele verdediger tot de uitblinkers aan Marokkaanse zijde.

Toen Ajax acht jaar geleden zonder vaste rechtsback zat, kwamen toenmalig technisch directeur Marc Overmars en Ten Hag uit bij Mazraoui. De speler was destijds nog actief als schaduwspits bij Jong Ajax. In zijn eerste optredens in de hoofdmacht viel direct op hoe gemakkelijk hij meerdere posities kon invullen. "Daaraan zagen Marc en ik zijn spelintelligentie", blikt Ten Hag terug. "Hij was bovendien atletisch, supertechnisch en altijd offensief georiënteerd. Daarom besloten we om hem als rechtsback de kans te geven. Nou, dat bleek wel een gouden greep, ja. Nous werd daar onze man."

In het seizoen 2018/19 had Mazraoui te maken met meerdere kleine blessures, waardoor zijn rendement in de jaren daarna wat terugliep. In aanloop naar het seizoen 2021/22 ging Ten Hag opnieuw met de verdediger in gesprek om dat te verbeteren. De voormalig Ajax-coach herinnert zich dat overleg goed. "Ook omdat Nous een jongen is die weet wat hij wil. Hij is standvastig in zijn mening. Dan moet je met goede argumenten komen om hem te overtuigen", aldus Ten Hag. "Kom niet met onzin. Daar prikt hij zo doorheen. Maar als die vertrouwensband er eenmaal is, gaat hij voor je door het vuur."

Volgens Ten Hag ontwikkelde Mazraoui zich ook tactisch verder door zijn rol als naar binnen spelende back, met Antony als rechtsbuiten voor zich. "Ook dat pikte hij heel snel op. Zijn verleden als middenvelder hielp daarbij. Je moet fysiek in orde zijn, maar ook nog sneller scannen en technisch nog verfijnder zijn."

Over zijn optreden tijdens Nederland – Marokko is Ten Hag eveneens duidelijk. "Hij was, helaas voor ons, geweldig", zegt hij. Mazraoui speelde die wedstrijd als linksback en kwam zelfs kort als centrale verdediger in actie. "Dat verbaast me niet", aldus Ten Hag. "Ik heb hem weleens ingefluisterd dat ik hem daar in de toekomst wel zie spelen. Bij Ajax heb ik hem er ook weleens neergezet. Bij United speelde ik met Nous op 10 tegen Fenerbahçe. Ook dat deed hij best aardig."

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