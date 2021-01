Geschreven door Auke Kooreman 17 jan 2021 om 21:01

Erik ten Hag en Ajax verlieten met een nipte zege de Johan Cruijff Arena. De coach was na afloop blij met het karakter dat zijn ploeg had getoond tegen Feyenoord.

Hoewel velen de wedstrijd als matig bestempelden, noemde Ten Hag het in gesprek met ESPN “uitstekend”. “Ten eerste moet ik een heel groot compliment geven aan mijn ploeg. Het karakter en werklust was vandaag uitstekend. De eerste veertig minuten hebben wij echt uitstekend gespeeld.”

De trainer gaf ook net als Daley Blind ook de complimenten aan de Feyenoord, maar liet de vaker de nadruk vallen erg trots te zijn op zijn eigen ploeg. “Feyenoord dwong ons in een ander soort spel. Normaal kunnen wij dat opbrengen, maar momenteel hebben wij het zwaarste schema,” aldus Ten Hag.

De trainer moest het in de tweede helft doen zonder Ryan Gravenberch. De jonge creatieve middenvelder bleef achter in de kleedkamer met rugpijn. “Ik heb al een tijdje rugpijn, als ik verder was gaan spelen was het alleen, maar erger geworden,” vertelt Gravenberch tegen over Hans Kraaij junior. Die daarop vraagt of het heel erg is? “Nee, het is niet een hele erge blessure. Het gaat de ene keer weg en komt het dan de andere keer weer terug. Het is een hele vervelende blessure. Ik moet even op zoek naar een goed adresje om mijn rug te kraken.”