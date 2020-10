Geschreven door Auke Kooreman 27 okt 2020 om 09:10

Maandagavond was de gebruikelijke persconferentie voorafgaand aan een Champions League-duel.

Ajax speelt dinsdagavond tegen Atalanta hun tweede Champions League-wedstrijd. Ten Hag kreeg op de persconferentie van journalist Johan Inan die werkt voor het Algemeen Dagblad de vraag of het een alles of niet wedstrijd wordt morgen. “Dit is pas de tweede wedstrijd,” vertelde de trainer licht geïrriteerd. “Iedere wedstrijd zal mijn team voor de winst gaan. We willen een positief resultaat halen en dat is haalbaar morgenavond.” De journalist van Algemeen Dagblad volgde daarop met: maar als jullie verliezen en Liverpool wint, is een overwintering dan nog wel haalbaar? Erik ten Hag werd nog geïrriteerder dan die al was en reageerde fel. “We moeten nog voetballen hè… Alles kan nog gebeuren in deze groep en dan zien we wie uiteindelijke doorgaat.”

Daley Blind was het daar helemaal eens en haalde een verre herinnering naar voren. “Volgens mij verloor Atalanta vorig jaar ook hun eerste 3 wedstrijden en zijn zij tot de kwartfinale gekomen.” Iedereen in de groep wil graag weer meemaken wat 2 jaar geleden gebeurde. Sommige jongens waren bij dat moment en zullen aan de medespelers vertellen wat we daarvoor moeten doen, maar elk jaar is anders.

Voetbal bestaat uit goed samenspel en geluk. Zonder geluk kom je nergens in de voetballerij en in het leven. In het seizoen 18/19 was Ajax weergaloos en wordt er nu gesproken over het gouden elftal. Ajax speelde met passie, druk, lef, creativiteit en Amsterdamse bluf, maar ook met een scheutje geluk. Het team viel op tijd op zijn plaats en was een team. Dit jaar is het weer anders, maar de spelers hebben hetzelfde doel voor ogen. Het team heeft met Antony, Kudus, Klaassen en Neres diepte en creativiteit. Het team heeft met Blind, Tadic en Onana leiders. Het team heeft met Mazraoui, Schuurs en Gravenberch het talent wat Ajax zal brengen waar het hoort.