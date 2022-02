Geschreven door Idse Geurts 03 feb 2022 om 11:02

Als het aan Manchester United ligt, wordt Erik ten Hag hun nieuwe coach. Dit meldt The Manchester Evening News. Ten Hag staat naar verluidt bovenaan de lijst van mogelijke trainers voor de club uit Manchester. Na het vertrek van Ole Gunnar Solskjaer zwaait Ralf Rangnick de scepter bij de Engelse grootmacht. De directie van United ziet echter geen langdurige toekomst in de Duitse trainer. Rangnick is immers tot het einde van het seizoen aangesteld als interim-manager. De Duitser vertrekt dus sowieso na de zomer.

Ten Hag heeft echter nog een contract bij Ajax tot 2023. United zal dus een afkoopsom moeten betalen, mocht de club Ten Hag willen overnemen. Daarnaast is het ook nog de vraag of Ten Hag zelf openstaat voor een overgang naar Manchester. De trainer heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ooit een andere club onder zijn hoede wil nemen. Ten Hag verdient dit ook na zijn successen bij Ajax.

Echter, is Manchester United wel de juiste club voor Ten Hag? United is na het vertrek van Sir Alex Ferguson nooit écht teruggekeerd naar de top van het Europese voetbal. Zelfs nadat deze zomer Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho voor astronomische bedragen werden binnengehaald, staat United slechts vierde in de Premier League. Eeuwige rivaal Manchester City staat daarnaast ook nog met een straatlengte voorsprong op de eerste plek. Het rommelt dus nogal bij Manchester United. Wellicht kan Ten Hag beter wachten tot een andere club interesse in hem toont.