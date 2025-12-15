Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Gijs Kila
bron: Voetbal International

Erik ten Hag moet bij een mogelijk vertrek van Peter Bosz de nieuwe trainer van PSV worden. Dat stelt Marco Timmer van Voetbal International in het programma Rondje Eredivisie. De huidige succescoach van de Eindhovenaren is hard op weg naar zijn derde landstitel op rij en wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.

Bosz is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV en heeft met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop een voorsprong van negen punten op nummer twee Feyenoord. Daarmee lijken de Eindhovenaren opnieuw af te stevenen op de landstitel. Hoe het daarna verder moet, is echter onzeker. Het contract van Bosz loopt af en het is een publiek geheim dat hij openstaat voor een rol als bondscoach van Oranje na het WK van komende zomer.

Timmer, die tot en met vorig seizoen PSV op de voet volgde, gaat ervan uit dat Bosz daadwerkelijk vertrekt richting de KNVB. In dat scenario ziet hij Ten Hag als ideale kandidaat om het stokje over te nemen. "Hij is vrij. Je wil dominant en aanvallend voetbal spelen; Ten Hag heeft bij Ajax laten zien dat hij dat kan", aldus Timmer.

Freek Jansen plaatst daar wel kanttekeningen bij en vraagt zich af of Ten Hag zelf staat te springen om in Eindhoven aan de slag te gaan. "Het is niet ondenkbaar, maar het is wel een instapmoment hoor", waarschuwt hij. "Het moment dat je Bosz opvolgt, die drie titels achter zijn naam heeft, is dat best een uitdaging." Jansen verwijst daarbij naar recente voorbeelden bij Ajax en Feyenoord, waar opvolgers van succesvolle trainers het lastig hadden.

Toch denkt Timmer dat PSV momenteel aantrekkelijk genoeg is voor een toptrainer. "Er zijn Champions League-miljoenen en er kan geïnvesteerd worden. Earnest Stewart en Marcel Brands zitten er en hebben een beleid gevoerd waardoor het stabiel en rustig is achter de schermen. Je kunt daar prettig en rustig werken, dat weet je ook."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Zelfs hij maakte het niet zo bont bij Ajax"

0
Marc Overmars

Telegraaf: "Overmars met Antwerp geïnteresseerd in Mislintat-flop"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd