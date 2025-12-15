Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Erik ten Hag moet bij een mogelijk vertrek van Peter Bosz de nieuwe trainer van PSV worden. Dat stelt Marco Timmer van Voetbal International in het programma Rondje Eredivisie . De huidige succescoach van de Eindhovenaren is hard op weg naar zijn derde landstitel op rij en wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.

Bosz is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV en heeft met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop een voorsprong van negen punten op nummer twee Feyenoord. Daarmee lijken de Eindhovenaren opnieuw af te stevenen op de landstitel. Hoe het daarna verder moet, is echter onzeker. Het contract van Bosz loopt af en het is een publiek geheim dat hij openstaat voor een rol als bondscoach van Oranje na het WK van komende zomer.

Timmer, die tot en met vorig seizoen PSV op de voet volgde, gaat ervan uit dat Bosz daadwerkelijk vertrekt richting de KNVB. In dat scenario ziet hij Ten Hag als ideale kandidaat om het stokje over te nemen. "Hij is vrij. Je wil dominant en aanvallend voetbal spelen; Ten Hag heeft bij Ajax laten zien dat hij dat kan", aldus Timmer.

Freek Jansen plaatst daar wel kanttekeningen bij en vraagt zich af of Ten Hag zelf staat te springen om in Eindhoven aan de slag te gaan. "Het is niet ondenkbaar, maar het is wel een instapmoment hoor", waarschuwt hij. "Het moment dat je Bosz opvolgt, die drie titels achter zijn naam heeft, is dat best een uitdaging." Jansen verwijst daarbij naar recente voorbeelden bij Ajax en Feyenoord, waar opvolgers van succesvolle trainers het lastig hadden.

Toch denkt Timmer dat PSV momenteel aantrekkelijk genoeg is voor een toptrainer. "Er zijn Champions League-miljoenen en er kan geïnvesteerd worden. Earnest Stewart en Marcel Brands zitten er en hebben een beleid gevoerd waardoor het stabiel en rustig is achter de schermen. Je kunt daar prettig en rustig werken, dat weet je ook."