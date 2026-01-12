Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax historie & oud-spelers

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

Bjorn
bron: ESPN

Erik ten Hag begint in februari aan een nieuwe job. De oud-trainer van Ajax wordt de nieuwe technisch directeur bij FC Twente. Bram van Polen is benieuwd hoe Ten Hag het gaat doen in Enschede en waarschuwt de oud-trainer van onder meer Manchester United.

"Het waren vooral bekenden die hij altijd weer haalde naar de grote clubs, de Nederlanders", schetst Van Polen bij Voetbalpraat op ESPN. Presentator Yordi Yamali oppert: "Antony naar FC Twente?" Van Polen ziet de komst van de oud-Ajacied wel zitten. "Dat zou wel leuk zijn", lacht de oud-prof, die het goed vindt dat Ten Hag eerst nog een aantal maanden meeloopt met de huidige technisch directeur Jan Streuer.

"Als er eentje een netwerk heeft en al lang in die wereld zit, dan is het Jan Streuer weet. Dus daar gaat hij ondanks zijn ervaring in de voetballerij enorm van leren het komende half jaar", meent Van Polen, die Ten Hag wel waarschuwt voor een herhaling als bij Manchester United. "Het budget bij FC Twente is iets minder, maar ga niet weer in zo'n vast kringetje van spelers waar hij mee heeft gewerkt zoeken. Dat heeft hij bij de grotere clubs wel veel gedaan, of dan waren het Nederlanders."

"Die valkuil is er niet omdat het budget wat minder is", vervolgt Van Polen. "Maar aan de andere kant kan dat misschien ook wel nu de aantrekkingskracht zijn dat ze een keer een speler kunnen huren die normaal gesproken nooit voor een FC Twente kiest."

