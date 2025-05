"Ten Hag gooide Ajax-deur niet meteen dicht, maar dit had de voorkeur"

Sjoerd Mossou weet dat Ten Hag de interesse van Ajax wel degelijk serieus nam. "Ajax-directeur Alex Kroes waagde nog een dappere poging bij Erik ten Hag deze week, en niet voor het eerst. De trainer uit Haaksbergen gooide die deur niet meteen definitief in het slot, maar hij wilde wel eerlijk zijn: werken in een Europese topcompetitie had simpelweg de voorkeur", schrijft hij in het Algemeen Dagblad.

Volgens Mossou is werken in Duitsland altijd een grote droom van Ten Hag, die eerder al trainer in de jeugd van Bayern München was, geweest. "Met zijn entree bij een topclub in de Bundesliga gaat voor de Tukker een lang gekoesterde wens in vervulling", weet de journalist. "Ten Hag groeide als kind in de grensstreek min of meer op met Duits voetbal, als groot liefhebber van de Sportschau, en met tal van grote clubs in de buurt."

Een terugkeer naar Ajax was vanwege het grote 'afbreukrisico' niet de beste optie, oordeelt Mossou. "Daar moet niet alleen de complete staf van de vertrokken Francesco Farioli worden vervangen, maar moet ook de selectie grondig worden gerenoveerd, zonder dat er financiële middelen zijn om topspelers te halen. Bij Bayer Leverkusen zijn de mogelijkheden talrijk."