Ten Hag grapt over over tijd in Leverkusen: "Waren 30 leuke dagen"
Erik ten Hag kende een korte en turbulente periode bij Bayer Leverkusen. De trainer, die faam opdeed bij Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax, vindt dat deze periode hem ook veel heeft bijgebracht.
"Het waren dertig leuke dagen", grapt Ten Hag in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. "Je steekt veel op van verschillende culturen", vertelt Ten Hag, die daarvoor meer dan twee jaar lang aan het roer stond bij Manchester United.
"Dingen zijn gewoon heel anders dan in Nederland", zegt de trainer, die daarna naar Ajax refereert. "Amsterdam is al een heel andere wereld in Nederland, maar steden als München en Leverkusen zijn weer net zo verschillend. Er zijn weer hele andere gebruiken en belevingen waar je veel van opsteekt."
Ten Hag grapt over over tijd in Leverkusen: "Waren 30 leuke dagen"
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