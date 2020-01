Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 11:01

Erik ten Hag nam een hoop jonge spelers mee naar Qatar deze week. De hoofdtrainer is zeer te spreken over al het Ajax-talent. “Het is voor mij en de club altijd belangrijk dat we jonge jongens willen inpassen. Het is de filosofie van de club. Ze kunnen deze week ervaren dat het nog al een verschil is tussen jeugd- en volwassenvoetbal. Aan de andere kant laten ze duidelijk zien dat ze potentie hebben en dat ze in de toekomst hele goede spelers kunnen worden. Het laat ook zien dat ze er nog heel hard voor moeten werken”, vertelt hij aan FOX Sports.

Gravenberch

Eén talent met al wat meer ervaring is Ryan Gravenberch. Ten Hag is positief over de ontwikkeling van de 17-jarige middenvelder. “Ryan is enorm gegroeid in zijn volwassenheid. Het lijkt er steeds meer op dat hij beseft waar het om gaat. Dat topvoetbal gaat om winnen en dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft een tijdje geduurd, maar dat is heel logisch gezien zijn leeftijd. Maar dat hij geweldige kwaliteiten heeft hebben we al eerder kunnen zien. Hij is er op heel facetten klaar voor, maar moet nu van wedstrijd tot wedstrijd ook gaan tonen dat hij in het elftal hoort, zijn verantwoordelijkheid neemt en iets kan bijdragen.”

Babel

Ajax heeft Ryan Babel inmiddels zo goed als binnen. De aanvaller wordt voor een half seizoen gehuurd van Galatasaray. Ten Hag is content met de (tijdelijke) aanwinst. “We hadden wat problemen in onze aanvalslinie, zeker met de blessures erbij. Met name lagen er ook problemen in ons dieptespel. Dat brengt Ryan met zich mee. Buiten dat kent hij de club, de speelwijze, veel jongens en daarom verwacht ik dat hij maar een korte aanpassingsperiode nodig zal hebben. Een welkome versterking voor ons.”