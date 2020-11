Geschreven door Jessica Westdijk 04 nov 2020 om 13:11

Davy Klaassen werd halsoverkop op dinsdagmiddag nog ingevlogen, maar startte in Denemarken op de bank. Na rust viel de ervaren middenvelder alsnog in.

Na afloop legde Ten Hag aan het Algemeen Dagblad uit hoe dat nou precies zat: “Ik had een andere jongen al beloofd dat hij in de basis mocht starten”, waarmee hij doelt op Jurgen Ekkelenkamp. “Die kan ik dan niet zomaar teleurstellen.”

“Zo werkt het niet. We wisten maandag niet eens met wie we het allemaal moesten doen. Klaassen hebben we zo laat opgeroepen dat hij niet eens tijd had om naar het hotel te komen. Hij moest direct naar het stadion en luisterde onderweg via zijn telefoon naar de wedstrijdbespreking”, vertelt de trainer over de bijzondere dag. Uiteindelijk wisselde hij Ekkelenkamp in de rust en kon Klaassen in de tweede helft alsnog zijn minuten maken.