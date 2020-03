Geschreven door Jelmer Jager 07 mrt 2020 om 23:03

Erik ten Hag zag zaterdagavond een team dat wilde winnen in Heerenveen. En dat gebeurde ook. Ajax won met 3-1 en daar is de hoofdtrainer blij mee. “Ik heb vandaag een goede houding bij mijn team gezien. Verder zag ik een goede wil vandaag en een team dat wilde strijden voor elkaar. Ze hebben er voor gevochten en het resultaat afgedwongen. Heerenveen kwam er inderdaad een paar keer gevaarlijk uit, maar dat is inherent aan onze speelstijl. Daar staan we niet goed, maar we hadden voldoende snelheid om dat op te vangen. En dan hebben we ook nog altijd Onana natuurlijk”, laat hij weten aan de NOS.

Timber

Jurriën Timber begon in de basis en maakte zijn officiële debuut. “Met Dest hebben we veel snelheid, maar Timber brengt dat ook met zich mee. Hij weet hoe het is om in grote ruimtes te moeten verdedigen. Verder is hij ook nog proactief in het verdedigen en heeft hij ook initiatief om snel vooruit te gaan. We hebben veel wisselingen gehad, onder andere door de blessures. Je wilt het liefst naar een vaste formatie toe. Daar streef je altijd naar. Je ontkomt er niet aan om dan – mede door de blessures – ook tactisch of noodgedwongen concessies doen.”

Luisteren & juiste wil

Vlak voor rust kregen Dusan Tadic en Sergino Dest het met elkaar aan de stok. Ten Hag heeft daar nauwelijks iets van mee gekregen, maar maakt zich er ook niet druk om. “Als jonge speler moet je luisteren, ondanks dat hij het vrij goed deed vandaag op één moment na. Zeker naar je aanvoerder. (…) Het begint met hard werken en de juiste benadering. Ik heb vandaag een team gezien dat wilde winnen en dat ook uitstraalde. Als de wil er is dan gaan we vanzelf weer beter spelen. We moeten van wedstrijd tot wedstrijd leven nu, maar voorlopig zitten we in de driverseat.”