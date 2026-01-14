Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ten Hag heeft clausule in contract': "Als die kans zich voordoet"

Bjorn
bron: ESPN
Erik ten Hag bij zijn presentatie bij FC Twente
Erik ten Hag bij zijn presentatie bij FC Twente Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag is woensdagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente. De oud-trainer van Ajax tekende een contract voor tweeënhalf jaar in De Grolsch Veste, maar heeft daar volgens ESPN een clausule in laten opnemen. 

Als de KNVB zich bij Ten Hag meldt om bondscoach van het Nederlands elftal te worden, staat de deur op een kier. "We zeggen nooit wat over overeenkomsten, maar om geen rookgordijn op te hangen, voor elke trainer is bondscoach zijn een enorme eer", bevestigt algemeen directeur Dominique Scholten. "Als die kans zich op een moment voordoet en Erik wil het, dan gaan we kijken of we het mogelijk kunnen maken. Wij zijn nuchtere mensen in Twente. Als die kans zich voordoet en Erik wil het, dan gaan we kijken of we het mogelijk kunnen maken."

Ten Hag lijkt desondanks zelf niet te mikken op een snel vertrek uit Enschede. "Ik begin hier met een duidelijke intentie. Lang blijven en bouwen met de mensen die hier zijn", aldus de nieuwe technisch directeur, die niet wilde ingaan op een mogelijk belletje vanuit Zeis. "Ik ga nooit praten over 'als'. Honderd procent focus op FC Twente. Ik kies nu bewust voor deze functie."

