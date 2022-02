Geschreven door Idse Geurts 24 feb 2022 om 10:02

De eerste wedstrijd van Ajax in de achtste finale van de Champions League is onbeslist gebleven. In het Éstadio da Luz speelde de Amsterdammers 2-2 gelijk tegen Benfica. Toch leek er in eerste instantie meer in te zitten voor Ajax. Tot twee keer toe kwam Ajax op voorsprong, maar Benfica wist de score steeds weer gelijk te trekken. Coach Erik ten Hag is dan ook niet geheel tevreden over de wedstrijd.

“Als je met 1-2 voorstaat, dan mag je je er niet uit laten counteren. Dat mag ons gewoon niet overkomen”, zegt Ter Hag tegenover Ziggo Sport. De tweede goal van Benfica kwam voort uit een scherpe counter, waardoor er een vier-tegen-drie situatie voor Benfica ontstond. Jurriën Timber en Daley Blind bevonden zich immers nog in het strafschopgebied van de tegenstander. “Er had minimaal één verdediger achter moeten blijven”, aldus Ten Hag.

“Ik sta hier met een dubbel gevoel”, vervolgt de coach. “We geven de goals te makkelijk weg, terwijl we zelf wel vijf 100 procentkansen creëren. Als een van die ballen er wel ingaat, dan wordt het 1-3 en dan winnen we hier. Je gaat op Europees niveau echt niet tien uitgespeelde kansen krijgen. We hadden beter met de kansen om moeten gaan”, besluit Ten Hag.