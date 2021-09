Geschreven door Idse Geurts 14 sep 2021 om 10:09

Erik ten Hag verwacht dat Noussair Mazraoui ‘gewoon’ zijn contract zal verlengen. Mazraoui heeft een aflopend contract, waardoor de kans bestaat dat hij volgende zomer transfervrij vertrekt. Toch is Ten Hag niet bang dat de 23-jarige rechtsback zal vertrekken. “Noussair heeft zelf aangegeven dat hij wil verlengen en ik ga uit van het goede van de mens”, zo stelt Ten Hag tegenover De Telegraaf. Voor Ten Hag zal het ook een hard gelach zijn om Mazraoui te verliezen. De rechtsback is goed aan het seizoen begonnen, waarin hij al goed was voor twee assists en één goal.

Wie echter wel de ondertekening een nieuw contract kan belemmeren, is de nieuwe zaakwaarnemer van Mazraoui. Onlangs bevestigde Mazraoui dat hij Mino Railoa heeft aangesteld als zijn belangenbehartiger. Voor Ajax kan dit slecht nieuws betekenen. De afgelopen jaren hebben meerdere cliënten van Raiola, onder meer Brian Brobbey en Justin Kluivert, de Amsterdamse club transfervrij verlaten. Hopelijk wordt Mazraoui aan het einde van het seizoen niet aan dit lijstje toegevoegd.