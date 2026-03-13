Ten Hag helpt oud-Ajacied: "Hij is belangrijk voor me geweest"

Kristian Hlynsson zei een aantal weken geleden dat hij meer moet scoren en meer assists moet geven. De oud-speler van Ajax heeft zijn belofte snel ingelost. In de laatste zes officiële wedstrijden was de middenvelder goed voor vijf goals en een assist.

"Soms heeft iets ook even tijd nodig", reageert Hlynsson in gesprek met de Tubantia. "Ik vond dat ik goed speelde, ik was vaak op de juiste plek, kwam vaak in de zestien. Alleen vielen die ballen er niet in. Nu komt het er wel uit wat er in zat. Ik maak tegenwoordig zelfs kopgoals", lacht hij over zijn goal tegen Go Ahead Eagles.

Voor zijn goal in het bekerduel bij AZ stond Hlynsson zes wedstrijden droog als nummer 10 van FC Twente. "Het zat niet echt in mijn hoofd", meent hij. "Ik hoorde het vooral om me heen dat het een thema was, maar ik had er zelf niet veel last van. Ik ben er ook nooit mee bezig dat ik per se moet scoren."