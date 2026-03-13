Ten Hag helpt oud-Ajacied: "Hij is belangrijk voor me geweest"
Kristian Hlynsson zei een aantal weken geleden dat hij meer moet scoren en meer assists moet geven. De oud-speler van Ajax heeft zijn belofte snel ingelost. In de laatste zes officiële wedstrijden was de middenvelder goed voor vijf goals en een assist.
"Soms heeft iets ook even tijd nodig", reageert Hlynsson in gesprek met de Tubantia. "Ik vond dat ik goed speelde, ik was vaak op de juiste plek, kwam vaak in de zestien. Alleen vielen die ballen er niet in. Nu komt het er wel uit wat er in zat. Ik maak tegenwoordig zelfs kopgoals", lacht hij over zijn goal tegen Go Ahead Eagles.
Voor zijn goal in het bekerduel bij AZ stond Hlynsson zes wedstrijden droog als nummer 10 van FC Twente. "Het zat niet echt in mijn hoofd", meent hij. "Ik hoorde het vooral om me heen dat het een thema was, maar ik had er zelf niet veel last van. Ik ben er ook nooit mee bezig dat ik per se moet scoren."
Hlynsson werd gehaald als vervanger van Sem Steijn, die zich bij FC Twente tot topscorer van de Eredivisie kroonde met 24 treffers. "Nee, dat speelt geen rol", reageert de IJslander. "Ik ben een ander type speler. Hij is geweldig in het afwerken. Ik wil ook een goede afmaker zijn, maar als iemand er beter voorstaat, geef ik de bal af."
De middenvelder kijkt veel beelden en praat veel met trainers. Ook met de nieuwe technisch directeur Erik ten Hag, die hij al lang kent. "Ik heb onder Erik bij Ajax mijn debuut gemaakt in het betaalde voetbal. Hij is belangrijk voor me geweest en het is leuk hem hier weer te zien. Hij kijkt veel trainingen, is bij de wedstrijden en geeft me af en toe wat tips. Welke? Haha, die houden we voor onszelf."
