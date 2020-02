Geschreven door Luuk Janssen 12 feb 2020 om 22:02

© Proshots

Ajax heeft hedenavond de kwartfinale gespeeld in Arnhem tegen Vitesse. De Amsterdammers gingen bij rust met een 0-1 voorsprong richting de kleedkamers. Ryan Babel maakte zijn eerste doelpunt voor Ajax sinds zijn terugkeer afgelopen transferperiode. In het vervolg van de avond weet Ajax de voorsprong uit te breiden naar 0-3 via Gravenberch en Tadic. Het was al met al een simpele avond voor de Ajacieden. Zonder groots te spelen gaat Ajax door naar de halve finale. De grootste overwinning is toch wel de terugkeer van zowel Ziyech en Blind. Ten Hag zag het van dichtbij gebeuren en laat bij Fox Sports zijn licht schijnen op de wedstrijd.

Dubbele rentree

Dat Ziyech en Blind weer terug zijn was genieten voor de hoofdtrainer: “Prachtig, het verhaal is bekend. Het is belangrijk voor hem en voor ons dat hij zijn rentree kon maken. Met dit scenario kon hij zijn minuten maken. Zondag kan hij de volgende stap zetten. Dat we hem de komende maanden nodig hebben dat is duidelijk.” Ook Ziyech is weer terug, zijn eerste pass was weer geweldig. “Dat ze beide terug zijn is geweldig. Zo’n eindpass is Ziyech ten voeten uit, Eiting kan dat bijvoorbeeld uit. Je hebt daar vertrekkende mensen voor nodig en die ziet hij wel.”

Ziyech naar Londen

Vandaag werd bekend dat Ziyech in de zomer naar Chelsea zal vertrekken: “We zijn blij dat hij tot het einde van het seizoen blijft. We willen prijzen winnen en we staan nu in de halve finale. Tegen wie we spelen maakt me niets uit. Ik ga morgen op de bank zitten en kijken wie eruit komt.”