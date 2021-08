Geschreven door Jeroen Baaij 22 aug 2021 om 15:08

Ajax trainer Erik ten Hag stond na de wedstrijd voor de camera van ESPN. Op de vraag of hij het er mee eens was dat zijn reserve aanvoerder het ver ondermaat en slecht vond, vertelde Ten Hag dat hij het een matige vertoning vond. Ajax hanteerde in de wedstrijd tegen FC Twente een te laag tempo. Ten Hag vond dat zijn ploeg altijd vanaf de eerste minuut in zichzelf moest investeren. Daarbij bedoelde hij dat de taken over de gehele wedstrijd niet goed werden uitgevoerd. Er werden te weinig kansen gecreëerd, er moest vaker gekanteld worden en de loopacties moesten beter, aldus Ten Hag.

Ten Hag stoorde zich ook aan het gebrek van loopacties van zijn ploeg. De ploeg moest zorgen in een goede formatie te komen en dat deed zijn ploeg niet. Op dezelfde vraag (als aan Blind) hoe Ajax dit in de wedstrijd moest omdraaien, gaf Ten Hag aan dit na rust wel het geval was geweest. Ten Hag gaf aan dat de spelers direct bij het begin van de competitie “Aan” moesten staan. En dat had Ten Hag bij veel van zijn spelers niet waargenomen. Ten Hag vond dan ook dat het later instromen van spelers tijdens de voorbereiding geen excuus mocht zijn. “Je moet er staan en gewoon leveren”; vond Ten Hag. Op de merkwaardige actie van Alvarez op Sadilek vond de coach van Ajax dat Twente irritant speelt, maar dat je als Ajax speler hier onverstoorbaar voor moet zijn. Je mag je daarbij niet laten leiden door randzaken, sprak een geïrriteerde Ten Hag.

De verslaggever van ESPN gaf Ten Hag nog mee dat het teleurgestelde gedrag van Gravenberch in het oog sprong. Ten Hag was daarop duidelijk waarom de jonge middenvelder werd gewisseld; “Hij snapt het wel als hij de wedstrijd terug heeft gezien”. Dat waren duidelijke woorden aan het adres van Gravenberch, die inderdaad niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Ajax had gespeeld (red.)

Ten Hag vond dat Ajax defensief niet in de problemen was geweest. Ten Hag had goede balveroveringen gezien, maar aan de bal was het echt onder de maat. Als laatste kwam het neiuws over de mogelijke komst van Daramy (Kopenhagen) nog ter sprake. Ten Hag kwam met zijn standaard antwoord op deze vragen; “Wij reageren nooit op nieuw. Als er geen nieuws is blijft het stil”.