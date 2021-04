Geschreven door Jeroen Baaij 08 apr 2021 om 23:04

Ten Hag vond de nederlaag heel vervelend. Voor de camera van RTL7 gaf de trainer van Ajax aan dat deze nederlaag pijn doet. ‘Je moet ermee leven,’ aldus Ten Hag. Ten Hag vond dat Ajax een goede wedstrijd had gespeeld. Net als Tadic gaf Ten Hag echter wel aan dat Ajax de 2-0 had moeten maken.

Op de vraag of de nederlaag onnodig was, gaf Ten Hag aan dat de verslaggever het niet opnieuw behoefde in te wrijven. ‘We kunnen onze wil opleggen aan hun,’ vond Ten Hag. Maar Ten Hag gaf aan dat het volgende week nu wel zwaar wordt.

Ten Hag ging nog in op de misser van zijn aanvoerder. ‘Tadic is een specialist,’ vertelde Ten Hag. Ten Hag vond het erg jammer dat Tadic de penalty niet maakt. Ten Hag vond dat fouten maken inherent is aan het voetbal, vertelde hij met name op de blunder van zijn keeper. ‘Ik kan leven met deze prestatie. Het is een nederlaag met perspectief,’ aldus Ten Hag. Ten Hag vond dat Ajax juist wel op dit niveau kan acteren. ‘Het wordt moeilijk, maar het is nog niet verloren,’ volgens de trainer van Ajax.