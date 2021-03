Geschreven door Jordi Smit 14 mrt 2021 om 19:03

Erik ten Hag zag dat zijn ploeg tegen PEC Zwolle niet volledig geconcentreerd op het veld stond. Desondanks stapte Ajax met een 0-2 overwinning en daarmee drie punten de bus in richting Amsterdam. “Het was een zakelijke overwinning met weinig franje”, oordeelde Ten Hag tegenover ESPN.

Het lukte Ajax mede door het drukke programma van de afgelopen weken niet om een perfecte wedstrijd op de mat te leggen. De oefenmeester zag echter eveneens lichtpunten. “We hebben weinig toegelaten, op een ongeconcentreerd moment aan het begin van de wedstrijd na. Het is een jonge speler (Devyne Rensch, red.) die dat overkomt. Natuurlijk mag dat niet en moeten we daarop scherp zijn. Dat was ook het verhaal van de wedstrijd: de honderd procent scherpte ontbrak.” Hoewel Ten Hag content was met de drie punten, vond hij niet dat Ajax tevreden mocht zijn met het spel dat het tegen PEC Zwolle op de mat legde. “Je moet heel kritisch zijn, want zo’n wedstrijd moet gewoon in 0-5 eindigen. Deze 0-2 is uiteindelijk niet goed genoeg.” In de rust wisselde Ten Hag zowel David Neres als Rensch. “Neres gaf aan dat hij wat last van zijn hamstrings had, dus dan ga je wisselen met het drukke programma. Rensch is dan weer een hele jonge speler die we langzaam brengen. In de topwedstrijden doet hij het al fantastisch, maar in het drukke programma wil ik hem niet overbelasten.”

Minder tevreden is de hoofdtrainer over Sébastien Haller. De centrumspits speelt al meerdere wedstrijden onder zijn niveau en was ook tegen PEC Zwolle weer een van de mindere bij de bezoekers. “De honderd procent scherpte is er even niet. Dat moet hij zélf bewerkstelligen door zich beter op dit soort wedstrijden te richten. Het blijft altijd een gevecht.” Ten Hag zag Haller nog uitstekend beginnen. “Hij kwam hier binnen en begon gelijk veel te scoren. Tegenstanders zijn daardoor vastberaden om hem van het scoren af te houden. Dat betekent dat hij een tandje erbij moet zetten.” Idrissi mocht tegen PEC Zwolle langer dan gemiddeld op het veld staan en liet een goede indruk achter. “Dat had ik al aangekondigd, want dat zie je op de trainingen. Ook al tijdens een aantal eerdere invalbeurten. Hij wil heel graag, is heel gedreven en heeft acties in huis.”