Geschreven door Jessica Westdijk 11 mrt 2021 om 13:03

Eind maart staat voor Jong Oranje het EK in Hongarije op het programma. Inmiddels is de voorselectie bekend en daarin zitten 6 Ajacieden: Brian Brobbey, Deyvne Rensch, Kjell Scherpen, Jurgen Ekkelenkamp, Jurriën Timber en Perr Schuurs. Rensch en Brobbey kunnen voor het eerst in actie gaan komen voor de Oranje beloften.

De meesten van hen komen geregeld in actie in Ajax 1. En aangezien Ajax nog actief is op 3 fronten, zit Ajax er niet op te wachten om alle zes de spelers af te staan: “We hebben te maken met reglementen, maar we hebben wel communicatie met Jong Oranje. Ik heb er met de bondscoach over gesproken en mijn zienswijze toegelicht. Het is een extra belasting in een toch al heel vreemd seizoen. We moeten vooral kijken naar waar de prioriteiten liggen voor de spelers en de prioriteiten voor de diverse teams”, vertelde Ten Hag de pers woensdag.

“Jong Oranje is een voorportaal, een opleidingselftal. Ajax en het Nederlands elftal zijn een eindstation. Maar voor een aantal spelers kan het ook heel goed zijn om op dat podium actief te zijn. Het heeft te maken met de belasting die ze gehad hebben en in het vervolg van het seizoen op hun pad ligt. Per individu zul je het moeten bekijken en daarin de juiste keuzes maken”, zo vond de trainer.