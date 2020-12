Geschreven door Auke Kooreman 06 dec 2020 om 16:12

Ajax verloor zaterdagavond in de laatste 10 minuten de wedstrijd. Alle Amsterdammers speelden onder hun niveau en konden niet gevaarlijk worden zaterdagavond. FC Twente was te sterk voor de ploeg van Ten Hag.

Erik ten Hag speelde in zijn jongere jaren voor de club uit Enschede en ging na drie periodes gevoetbald te hebben bij Twente aan de slag als trainer. Dezelfde club zorgde voor het tweede verlies van het seizoen voor de Amsterdammers en was de onverwachte winnaar. Eerder dit seizoen wist Ajax alleen punten te verspelen tegen FC Groningen. Ron Jans maakte voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk op dezelfde manier als Groningen Ajax aan te willen vallen, maar dan alleen met een Enschedees tintje.

Dat lukte de Tukkers erg goed en Ajax had het er de hele wedstrijd moeilijk mee. Een grote teleurstelling voor de oefenmeester, die geen een speler kon opnoemen die een goede wedstrijd was gespeeld. “Iedereen speelde vandaag onder de maat. In de restverdediging, aan de bal en het drukzetten was niet goed genoeg. Wij waren gewoon slecht”, vertelt Erik Ten Hag aan FOX Sports.

In aanloop naar de belangrijke wedstrijd van woensdag gingen de Amsterdammers dus onderuit. Noussair Mazraoui en David Neres waren er zaterdagavond niet bij, maar Neres is nog altijd een groot vraagteken voor woensdag. De rechtsback lijkt wel zo goed als zeker te zijn laat de trainer weten. Neres liet op sociale media zien dat de buitenspeler liep met en brace, maar wat hij heeft is nog de vraag. “De diagnose is er helaas nog niet, maar wij hopen dat hij beschikbaar is woensdag, Meer kan ik helaas niet over situatie zeggen, omdat wij ook gewoon niet meer weten. Ten Hag gaf na afloop zichzelf duidelijk de schuld van het verlies.