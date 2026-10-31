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Ten Hag: "Ik denk dat die club op bepaalde vlakken achterloopt"

Niek
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag was in het verleden werkzaam bij Manchester United, maar de Engelse topclub maakte destijds nog weinig gebruik van data. De technisch directeur van FC Twente toont zich kritisch over INEOS, dat in december 2023 minderheidsaandeelhouder werd bij Manchester United. 

"Zij waren van mening dat ze alles al wisten", vertelt hij in een uitgebreid interview met The Athletic. "Ze waren overtuigd van hun eigen filosofie, strategie en werkwijze. Maar ze kwamen uit de petrochemische industrie, de Formule 1 en het wielrennen. Topvoetbal vraagt om iets totaal anders", aldus Ten Hag. 

"Data hebben de hele wereld veranderd en nu komt kunstmatige intelligentie erbij. Iedere organisatie moet daarin meegaan", vervolgt hij vastberaden. "Ik denk dat Manchester United op bepaalde vlakken achterloopt. Toen ik daar begon, stonden ze nog aan het begin van die ontwikkeling. Bij Ajax werd bijvoorbeeld al veel langer met data gewerkt", constateert Ten Hag, die laat weten dat hij tegenwoordig bij FC Twente ook veel gebruik maakt van data. 

"Er zijn zeven punten waarop ik een speler beoordeel", onthult hij. "Technische vaardigheden zijn voor mij het belangrijkst. Op de tweede plaats komen spelintelligentie en cognitieve vaardigheden. Ten derde heb je atletisch vermogen nodig, gevolgd door levensstijl, vastberadenheid en het vermogen om tegenslagen te verwerken en fysiek bestand te zijn tegen het spelen van wedstrijden om de drie dagen", aldus Ten Hag.

"Daarnaast willen we altijd aanvallend spelen", benadrukt hij. "Ik gebruik dit iedere dag. Het moet dus geen document zijn dat ergens in een la verdwijnt. Dat is een winnaarscultuur: als we voldoen aan wat we vooraf hebben vastgelegd. We gebruiken veel data om te beoordelen of nieuwe aanwinsten bij onze speelstijl passen", besluit Ten Hag, die bij FC Twente onder andere spelers als Joël Drommel, Aske Adelgaard, Wout Weghorst en Filip Thorvaldsen haalde. 

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