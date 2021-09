Geschreven door Jessica Westdijk 29 sep 2021 om 12:09

Er was uiteraard euforie nadat Ajax ook van Besiktas won en zo na 2 duels op 6 punten staat in de Champions League. Toch had het ook zomaar anders kunnen aflopen. Zo eindigde een poging van Besiktas vroeg in de wedstrijd op de paal en werd er in de tweede helft nog een goal van de Turken afgekeurd.

Ook Ten Hag zag dat en vertelde daarover aan Ajax Life : “We kwamen goed weg, want dat zijn momenten waardoor een wedstrijd kan kantelen. Of het een overtreding was op Jurriën Timber? Dat kon ik niet goed zien, maar we werden in die situatie wel heel makkelijk afgetroefd.” Hierna volgen 2 duels met Borussia Dortmund en de trainer beseft dat wat Ajax dinsdagavond liet zien, dan waarschijnlijk niet genoeg is: “Het waren momenten van onachtzaamheid in opeenvolgende duels en dan kan zo’n steekbal wel heel makkelijk komen. Daar zie je onze jeugdigheid, maar tegen Dortmund kan ik je op een briefje geven dat het fout gaat.”

Ten Hag rekent zich dan ook nog niet rijk met de 6 punten, want Ajax maakte eerder mee dat zo’n goede start niet genoeg was. “Ik heb er vertrouwen in dat we nu wel overwinteren in de Champions League, maar dan moet er tegen Dortmund wel een tandje bij. Dan is het mogelijk.”