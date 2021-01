Geschreven door Jordi Smit 29 jan 2021 om 15:01

Erik ten Hag haalde donderdagavond opgelucht adem dat zijn ploeg alsnog de overwinning over de streep trok. Met invaller Brian Brobbey hield Ajax alsnog de drie punten in Amsterdam.

De hoofdtrainer begon met Quincy Promes aan de linkerkant van de aanval, waardoor Dusan Tadic plaatsnam op de reservebank. In de rust besloot Ten Hag hem echter alsnog te brengen. “We moeten ook wel rouleren. Zeker in het geval van de offensieve spelers, daar wordt het meest van gevraagd”, zo legt Ten Hag aan Voetbal International de keuze uit om zonder Tadic te beginnen. “Tegenstanders hebben veelal een dag langer rust. Het is dus zwaar, maar we willen iedereen erbij houden. Het is een slopend seizoen dat nog heel lang duurt.”

Ten Hag kan nog altijd niet beschikken over Mohammed Kudus, die al maandenlang met een blessure kampt. De coach maakt zich echter geen zorgen. “Ik weet hoe complex deze blessure is. Hij is al een tijdje op het veld en doet delen van de training mee. Tegen PSV heeft hij al even meegedaan. In die wedstrijd heeft hij een tik gehad en is hij wat teruggeworpen. Hij komt steeds dichterbij, maar we moeten voorzichtig zijn. Januari was heel snel als mikpunt. Hij loopt eigenlijk nog steeds op schema, zo kun je het ook zien.”