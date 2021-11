Geschreven door Idse Geurts 18 nov 2021 om 10:11

Naar verluidt staat Erik ten Hag op de nominatie om de nieuwe coach van Manchester United te worden. De huidige trainer, Ole Gunnar Solskjaer, staat al maanden onder druk bij de Engelse grootmacht. Manchester United staat op dit moment zesde met al negen punten achterstand op koploper Chelsea. Het huidige bestuur van United had verwacht dit seizoen te kunnen strijden om de landstitel. Dit was zeker het geval aangezien supersterren als Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho deze zomer werden binnengehaald.

Toch krijgt Solskjaer het team maar niet op de rit. Volgens Britse krant Manchester United Evening News, zijn de bestuurders van United hierdoor erg geïnteresseerd in Erik ten Hag. Vooral de prestaties van Ten Hag in de Champions League krijgen veel lof. The Red Devils willen het huidige seizoen eerst afmaken met Solskjaer, om vervolgens wellicht door te schakelen naar Ten Hag.

Ook United clublegende Rio Ferdinand lijkt de komst van Ten Hag te zien zitten. Op zijn Youtube-kanaal FIVE is Ferdiand lovend over de Tukker. “Als trainer moet je een kleedkamer vol ego’s en grote persoonlijkheden kunnen sturen. Nu ken ik Ten Hag niet persoonlijk, maar hij doet het fantastisch bij Ajax. Laten we niet vergeten dat Ajax geen kleine club is. Het is zelfs een enorme club, de grootste van Nederland”, zo stelt de oud-verdediger.