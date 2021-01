Geschreven door Auke Kooreman 22 jan 2021 om 20:01

Volgens het Duitse medium Bild heeft Ten Hag gesproken met technisch directeur Max Eberl van Gladbach. De nummer zeven van de Bundesliga is op het moment aan het kijken voor een eventuele opvolger van Marco Rose.

Rose is momenteel trainer van Gladbach en gaat naar alle waarschijnlijkheid de trainer van Borussia Dortmund worden volgend seizoen. Eberl is met de gedachte van eventueel vertrek van Rose de laatste maanden niet stil gaan zitten. De Duitse topclub heeft een lijst gemaakt met aantrekkelijk trainers en is die lijst keurig af gegaan. Volgens Bild heeft de technisch directeur al met de Ajax-trainer gesproken en wordt hij niet alleen meer genoemd, maar is Ten Hag een serieuze kandidaat.

De club heeft zich nog niet gemeld bij Ajax. De directeur heeft alleen met de Tukker een verkennend gesprek gehad. Ten Hag werd vorig jaar rond dit tijdstip ook al in verband gebracht met een stap naar de Bundesliga.