Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 13:02

© Proshots

Erik ten Hag staat bij Borussia Dortmund hoog op het verlanglijstje om Lucien Favre volgend seizoen op te volgen. Dat meldt het Duitse Sport Bild.

De Duitsers wisten dinsdagavond nog met 2-1 te winnen van Paris Saint-Garmain, maar desondanks blijkt de club ontevreden te zijn met de trainer. Matthias Sammer is daarom op pad gestuurd om een geschikte opvolger te vinden en is uitgekomen bij Erik ten Hag. De adviseur van Dortmund is enorm gecharmeerd van de verrichtingen van Ten Hag en kent de coach al geruime tijd. In 2010 wilde Sammer de oefenmeester al binnenhalen als coach voor Jong Duitsland.

Het is algemeen bekend dat de coach bij verschillende Europese topclubs hoog op de lijst staat om voor de groep te staan. Zo werd eerder al de interesse van Bayern München duidelijk, maar de club heeft nog altijd niet ervoor gekozen de Nederlandse trainer binnen te halen.

Overigens is Ten Hag niet de enige coach die op de lijst staat, want ook Mark van Bommel maakt kans om aankomend seizoen bij Dortmund aan het werk te gaan. Eerder maakte Peter Bosz al de overstap naar de Duitsers, maar dat was slechts van korte duur.