Ten Hag keek iconische CL-run Ajax nooit terug: "Wat heeft dat voor zin?"
Erik ten Hag heeft een opvallende bekentenis gedaan over een van de meest iconische wedstrijden uit de recente Ajax-geschiedenis. De voormalig trainer van de Amsterdammers vertelt in SEG Stories presents: Villa SEG dat hij de historische 1-4 overwinning op Real Madrid in de Champions League nooit heeft teruggekeken.
Tijdens het programma, waar hij samen met onder anderen Robin van Persie en Kevin Strootman aan tafel zit, krijgt Ten Hag de vraag of hij het duel in Santiago Bernabéu ooit nog eens heeft bekeken. "Het was een makkie", grapt de trainer. Vervolgens geeft hij een serieuzer antwoord. "Het is geweest. Wat heeft dat voor zin."
Niet alleen de legendarische overwinning op Real Madrid bleef onaangeroerd. Ook de pijnlijke uitschakeling tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League heeft Ten Hag nooit meer teruggezien. Ajax stond in 2019 op de rand van een finaleplaats, maar zag die droom in de slotseconden uiteen spatten door een treffer van Lucas Moura.
Aan tafel krijgt Ten Hag bijval van Van Persie, die toegeeft dat hij de verloren WK-finale van 2010 eveneens nooit heeft teruggekeken. "Dat heb ik bij de WK-finale van 2010 ook niet gedaan. De manier waarop we verloren, dat doet nog steeds pijn", blikt hij terug.
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