Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Ten Hag keert mogelijk terug in de Eredivisie: "Goede geluiden"

Gijs Kila
bron: X (voorheen Twitter)
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag zou mogelijk terug kunnen keren in het Nederlandse voetbal. De 55-jarige trainer wordt in verband gebracht met een toekomstige rol bij FC Twente, zo meldt WCFGRONINGEN op X.

Ten Hag, die eerder werkzaam was bij onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen, is volgens de laatste geluiden al een tijd in gesprek met FC Twente over een functie binnen de club.

De gesprekken zouden zich momenteel in een positieve fase bevinden. Wat voor rol Ten Hag precies zou kunnen gaan vervullen, is nog niet duidelijk, maar binnen en rond de club klinken optimistische signalen. "Ten Hag is off the radar al enige tijd met Twente in gesprek over een functie en er klinken nu goede geluiden", zo schrijft het account.

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
