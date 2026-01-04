Ten Hag keert mogelijk terug in de Eredivisie: "Goede geluiden"

Erik ten Hag zou mogelijk terug kunnen keren in het Nederlandse voetbal. De 55-jarige trainer wordt in verband gebracht met een toekomstige rol bij FC Twente, zo meldt WCFGRONINGEN op X.

Ten Hag, die eerder werkzaam was bij onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen, is volgens de laatste geluiden al een tijd in gesprek met FC Twente over een functie binnen de club.

De gesprekken zouden zich momenteel in een positieve fase bevinden. Wat voor rol Ten Hag precies zou kunnen gaan vervullen, is nog niet duidelijk, maar binnen en rond de club klinken optimistische signalen. "Ten Hag is off the radar al enige tijd met Twente in gesprek over een functie en er klinken nu goede geluiden", zo schrijft het account.