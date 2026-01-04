Het laatste Ajax Nieuws
Ten Hag keert mogelijk terug in de Eredivisie: "Goede geluiden"
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots
Erik ten Hag zou mogelijk terug kunnen keren in het Nederlandse voetbal. De 55-jarige trainer wordt in verband gebracht met een toekomstige rol bij FC Twente, zo meldt WCFGRONINGEN op X.
Ten Hag, die eerder werkzaam was bij onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen, is volgens de laatste geluiden al een tijd in gesprek met FC Twente over een functie binnen de club.
De gesprekken zouden zich momenteel in een positieve fase bevinden. Wat voor rol Ten Hag precies zou kunnen gaan vervullen, is nog niet duidelijk, maar binnen en rond de club klinken optimistische signalen. "Ten Hag is off the radar al enige tijd met Twente in gesprek over een functie en er klinken nu goede geluiden", zo schrijft het account.
Laatste nieuws
Maduro reageert met de nodige humor op berichten: "Ik ben oké"
Lof voor handelswijze van Jordi Cruijff: "Een echte teamspeler"
Ten Hag keert mogelijk terug in de Eredivisie: "Goede geluiden"
'Ajax grijpt naast nieuwe back; speler op weg naar Championship'
Carlos Aalbers overtuigd van NEC: "Weinig niveauverschil met Ajax"
Ramiz Zerrouki: "Bij FC Twente kreeg ik daar wél de tijd voor"
Scherpen blikt terug op stille Ajax-exit: "Bijna vanzelfsprekend"
Tot deze dag is de winterse transfermarkt geopend voor Ajax
Eredivisie-routinier wordt per direct nieuwe trainer van Ajax O19
'Ajax kan inkomsten op buik schrijven: overbodige speler blijft'
Meer nieuws
'Hato niet terug naar Ajax; Amsterdammers moeten doorschakelen'
Kenneth Perez is duidelijk: "Dan ben je af van dat toneelspel"
"Zij waren onder de indruk raakten van de zakelijkheid van Cruijff"
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Jong Ajax stelt teleur: "Dat vinden we ook Ajax onwaardig"
Farioli duidelijk over Chelsea-geruchten: "Zag je terug bij Ajax"
Van Marwijk ziet goede ontwikkeling bij Ajax: "Moet het lef hebben"
"Had het niet gek gevonden als Ajax Jans had genomen als trainer"
Ex-Ajacieden blinken uit op de Afrika Cup: "De beste spelers"
'Muitende' Berghuis bij Feyenoord: "Waren wij helemaal niet goed in"
Ouder nieuws
'Overmars wil opnieuw proberen voormalig Ajacied binnen te halen'
Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"
Jordi Cruijff imponeerde direct bij Ajax: "Bijzondere kwaliteiten"
'Winterse transfer van Souffian El Karouani in stroomversnelling'
Mourinho lovend over oud-Ajacied: "Is simpelweg buitengewoon"
Seedorf laat licht op Ajax schijnen: "Ontwikkelen zich minder"
Broer Kjell Scherpen overleed: "Dat zullen we nooit weten..."
Jeroen Verhoeven over tijd bij Ajax: "Die arrogantie hadden we"
'Newcastle grijpt in en stalt ex-Ajax-target bij andere huurclub'
'Noa Lang na halfjaar bij Napoli in gesprek met andere club'
Video’s
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"
Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
0 reacties