Ten Hag kijkt niet naar oud Ajax-speler: "Op dit moment niet"

Erik ten Hag is met Bayer Leverkusen momenteel in Brazilië. De trainer van kreeg daar veel vragen van de pers over oud-Ajacied Antony.

Bayer Leverkusen speelt vrijdag een oefenwedstrijd tegen Flamengo Onder-20. "We willen een nieuw tijdperk inluiden en ik ben ervan overtuigd dat we daartoe in staat zijn", zei Ten Hag, geciteerd door Voetbal International. "Het verleden telt niet meer. Goed zijn is niet genoeg, we moeten beter worden. We willen een team bouwen dat mee kan doen om de prijzen."

Sinds Antony bij Ajax is vertrokken heeft Antony het niet meer waard gemaakt, Ten Hag werd daarnaar gevraagd. "Hij heeft ontzettend veel kwaliteit", benadrukte de trainer. "Ik heb hem twee keer gehaald. Hij was als een zoon voor me en is dat nog steeds. Op dit moment hebben we geen interesse in hem, maar we zullen zien wat de toekomst brengt."