Geschreven door Jordi Smit 06 jan 2021 om 16:01

Ajax maakt zich deze week op voor de tweede seizoenshelft. Zondag wacht in de namiddag direct een zware confrontatie met PSV, waarnaar Erik ten Hag dan ook uitkijkt.

De hoofdtrainer haalt opgelucht adem dat hij deze maand weer kan beschikken over een aantal smaakmakers, die de afgelopen weken terugkeerden van blessures. “Als we met de beschikbare groep van december hadden moeten spelen, zou het wel pittig worden”, stelt Ten Hag tegenover Voetbal International. “Zo realistisch moet je zijn. Daarom is het belangrijk dat jongens als Mohammed Kudus en David Neres weer terugkeren. Dat zijn creatieve jongens op de belangrijke posities.”

De Amsterdammers zijn dan ook helemaal klaar om de directe concurrenten te treffen. “Het wordt een mooie en boeiende voetbalmaand. Natuurlijk kijk je ook naar je concurrenten, maar we kijken vooral naar onszelf. Het gaat erom wat wij doen en welke kwaliteiten wij leveren. De toppers tegen PSV, Feyenoord en AZ komen eraan, de concurrentie in de top en verder staat Vitesse er nog goed bij.” Naast de topper tegen PSV speelt Ajax in januari tegen Feyenoord (17 januari) en AZ (31 januari). Tussendoor treft Ajax op 20 januari in de KNVB beker eveneens de Alkmaarders.