Ten Hag komt met duidelijk signaal richting KNVB: "Bewuste keuze"

De KNVB hoeft niet te bellen naar Erik ten Hag voor de vacature van bondscoach. Dat maakt de technisch directeur van FC Twente duidelijk in gesprek met RTV Oost .

Op het trainingskamp in het Limburgse Tegelen gooit Ten Hag de deur definitief dicht voor de Nederlandse voetbalbond. "Op dit moment, de komende twee jaar, ben ik niet beschikbaar. Ik heb hiervoor gekozen, dat is een bewuste keuze. Daarin heb ik afwegingen gemaakt. Ik ben hier ingestapt en ik ben bezig om Twente verder te helpen. Daar ga ik vol voor."

Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK, in de zestiende finales, kondigde Ronald Koeman zijn vertrek aan. Na zijn afscheid zingen er meerdere namen rond, waaronder die van Ten Hag. De td van FC Twente heeft momenteel dus geen interesse.