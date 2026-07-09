Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Ten Hag komt met duidelijk signaal richting KNVB: "Bewuste keuze"

Amber
bron: RTV Oost
Erik ten Hag in gesprek met de NOS
Erik ten Hag in gesprek met de NOS Foto: © Pro Shots

De KNVB hoeft niet te bellen naar Erik ten Hag voor de vacature van bondscoach. Dat maakt de technisch directeur van FC Twente duidelijk in gesprek met RTV Oost.

Op het trainingskamp in het Limburgse Tegelen gooit Ten Hag de deur definitief dicht voor de Nederlandse voetbalbond. "Op dit moment, de komende twee jaar, ben ik niet beschikbaar. Ik heb hiervoor gekozen, dat is een bewuste keuze. Daarin heb ik afwegingen gemaakt. Ik ben hier ingestapt en ik ben bezig om Twente verder te helpen. Daar ga ik vol voor."

Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK, in de zestiende finales, kondigde Ronald Koeman zijn vertrek aan. Na zijn afscheid zingen er meerdere namen rond, waaronder die van Ten Hag. De td van FC Twente heeft momenteel dus geen interesse. 

Gerelateerd:
Michael Reiziger

Reiziger naar voren geschoven als bondscoach: "Waarom niet?"

0
Hugo Borst

Borst spreekt zich uit: "Ajax-supporters hebben daar niks mee"

0
Lees meer:
Nederlands elftal Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws