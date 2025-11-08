Ten Hag krijgt advies: "Dan krijgt hij een degradatie op zijn naam"

Bram van Polen zou Erik ten Hag niet adviseren om nu bij Ajax in te stappen. De oud-voetballer vindt de situatie bij Ajax te onrustig en adviseert de voormalig succes-coach om mogelijke aanbiedingen van zowel Ajax als Wolverhampton Wanderers naast zich neer te leggen.

"Als ik Ten Hag was, zou ik nu echt nog niet instappen", aldus de oud-voetballer bij Voetbalpraat van ESPN. "Je hoort over hem dat hij er vooral tactisch heel veel tijd in stopt in de eerste paar weken. Die tijd heb je nu niet, want je hebt elke keer drie of vier dagen tot de volgende wedstrijd. Het is, Ten Hag zijnde, een gebed zonder einde als je daar nu gaat instappen. Hij is bij uitstek een trainer die een voorbereiding nodig heeft met een elftal."

"Ik zou ook niet naar Wolves gaan", reageert Anco Jansen op de vermeende interesse van de Engelse club. "Dan krijgt hij waarschijnlijk een degradatie op zijn naam. Maar ik zou als goed aangeschreven trainer nu niet durven instappen bij Ajax. Ik denk dat het niet veel beter kan. Het kan beter dan dit, maar niet naar het verwachtingspatroon bij Ajax."