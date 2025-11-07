Ten Hag krijgt advies: "Ga je niet in een transferwindow krijgen"

Boulahrouz krijgt de vraag of dit het juiste moment is om in te stappen bij Ajax. "In deze situatie misschien niet, maar wel als je zeggenschap krijgt en een project kan starten", aldus Boulahrouz. "Wat hij wel heeft bewezen is dat hij een team naar zijn hand kan zetten, mits hij ook de spelers krijgt die hij nodig heeft. Dat ga je niet in een transferwindow krijgen, dus daarom zeg ik ook project."

Boulahrouz ziet Ten Hag voorlopig als de juiste man voor Ajax. "In de situatie waar Ajax nu in zit, heb je iemand met autoriteit nodig. Iemand met een hele sterke visie en dat ook kan overdragen. Hij heeft al bewezen dat hij het daar goed heeft gedaan. Hij is de droomkandidaat. Laten we eerlijk zijn, want heel veel slechter qua veldspel kan het op dit moment niet bij Ajax."

Toch waarschuwt Boulahrouz dat de selectie een flinke uitdaging vormt voor een nieuwe trainer. "Je hebt ook te maken met de kwaliteiten van de spelers. Die moeten het invullen. Dat is gewoon niet goed genoeg voor de Champions League en twijfel zelfs of het goed genoeg is voor de Europa League. Dan heb je als nieuwe trainer echt wel wat te doen. Ik denk wel dat er genoeg materiaal is om in Nederland bij de eerste drie te eindigen."