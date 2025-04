Ten Hag krijgt duidelijk Ajax-advies: "Zou er niet aan beginnen"

Ten Hag zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder club en Ajax heeft momenteel met Francesco Farioli al een goede trainer, maar toch worden de twee weer aan elkaar gelinkt. "Je moet altijd proberen om dat te vermijden", reageert De Mos bij Soccernews.nl. "Je moet jonge, nieuwe mensen de kans geven. Het wordt nooit meer zoals het was met een oud-trainer. Ik praat uit eigen ervaring, doe dat niet. Het is altijd anders."

De Nederlandse oefenmeester werd al aan meerdere clubs gelinkt en De Mos adviseert hem niet terug te keren bij Ajax. "Ik zou er als ik Erik ten Hag was ook niet aan beginnen en ik denk ook niet dat hij dat gaat doen", aldus de oud-trainer. "Ik denk dat hij richting Italië gaat vertrekken. Ik denk wel dat hij een kandidaat is om bij AS Roma te beginnen." Ten Hag werd onlangs gespot op de tribune bij AS Roma, maar dat zou niks te maken hebben gehad met een eventuele samenwerking.