Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Erik ten Hag kijkt met gemengde gevoelens naar de huidige situatie bij Ajax. De voormalig trainer van de Amsterdammers vindt het jammer dat de club sinds zijn vertrek in de zomer van 2022 geen grote prijs meer heeft gepakt.
"Dat gaat me natuurlijk aan het hart. Toen ik vertrok lag er een goede basis om op voort te borduren", vertelt Ten Hag in een uitgebreid gesprek met Helden Magazine. Inmiddels is hij technisch directeur van FC Twente.
Volgens Ten Hag stond er destijds een stevig fundament bij Ajax. "Met een sterk elftal en een goede opleiding. Dat is op dit moment grotendeels verdwenen. Jong Ajax eindigde in de Keuken Kampioen Divisie als nummer laatst. Dat is natuurlijk schrijnend."
Zelf kijkt de oud-trainer vooral met positieve gevoelens terug op zijn jaren in Amsterdam. Hij omschrijft zijn tijd bij Ajax als 'één groot succesverhaal'. "Wij hebben meerdere elftallen gebouwd die succesvol waren. Waar ik veel voldoening uithaal, is dat we in 2019 bijna de Champions League-finale hebben gehaald en dat hebben we gedaan met mooi voetbal. Ik kijk er met plezier op terug, al ben ik iemand die voornamelijk vooruitkijkt", aldus Ten Hag.
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