Ten Hag laat Ajax links liggen: "Afbreukrisico een stuk groter"

Erik ten Hag heeft niet meteen 'nee' gezegd toen Ajax hem benaderde om terug te komen. Dat stelt journalist Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. De oefenmeester, die eerder al een succesvolle periode kende in Amsterdam, kiest echter voor een avontuur bij Bayer Leverkusen.

Toen bekend werd dat Francesco Farioli de deur achter zich dicht trok in de Johan Cruijff ArenA, werd Ten Hag meteen als kandidaat genoemd. Technisch directeur Alex Kroes nodigde hem uit om een kop koffie te drinken, weet de journalist. Toen ging hij aan een voorkeur te hebben voor de stap naar Leverkusen. Met die club had hij al een aantal 'uitgebreide, zeer gedetailleerde gesprekken' gevoerd.

"Ten Hag wilde weer doen waar hij het allerbeste in is: spelers ontwikkelen op het trainingsveld, werken aan een team, zonder voortdurend te moeten schipperen binnen een chaotische organisatie. Bij Bayer Leverkusen denkt Ten Hag dat de komende jaren te kunnen", aldus Mossou. "In dat licht was het afbreukrisico bij zijn oude club Ajax een stuk groter." In Amsterdam moet de selectie gerenoveerd worden, maar veel geld is er niet. "Bij Bayer Leverkusen zijn de mogelijkheden talrijk."